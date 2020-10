Genoa-Inter, Ranocchia: “Vinto e convinto. Dedito a questi colori, svelo nostro obiettivo” (Di sabato 24 ottobre 2020) Parola ad Andrea Ranocchia.L'Inter vince e convince nella sfida di questa sera contro il Genoa andata in scena a "Marassi". Un match analizzato al triplice fischio dal difensore nerazzurro Andrea Ranocchia, Intervenuto a "Sky Sport"."Come prima cosa era fondamentale tornare alla vittoria, per dare entusiasmo al gruppo. Ci aspettano una serie di partite importanti ed era importante tornare a vincere, senza prendere gol. Ultimamente abbiamo preso troppi gol. Non era facile venire qui e vincere. L'abbiamo fatto convincendo, limitando totalmente il Genoa. Sono contento per la mia prestazione e quella dei ragazzi. Se avessi fatto un pensiero sul giocare il derby? Son sempre pronto, il mio modo di lavorare è sempre questo. Ho sempre lavorato in silenzio, cercando di farmi trovare ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) Parola ad Andrea.L'vince e convince nella sfida di questa sera contro ilandata in scena a "Marassi". Un match analizzato al triplice fischio dal difensore nerazzurro Andreavenuto a "Sky Sport"."Come prima cosa era fondamentale tornare alla vittoria, per dare entusiasmo al gruppo. Ci aspettano una serie di partite importanti ed era importante tornare a vincere, senza prendere gol. Ultimamente abbiamo preso troppi gol. Non era facile venire qui e vincere. L'abbiamo fatto convincendo, limitando totalmente il. Sono contento per la mia prestazione e quella dei ragazzi. Se avessi fatto un pensiero sul giocare il derby? Son sempre pronto, il mio modo di lavorare è sempre questo. Ho sempre lavorato in silenzio, cercando di farmi trovare ...

DiMarzio : #Inter, secondo tampone negativo per #Hakimi - DiMarzio : #Hakimi sarà a disposizione di #Conte per la sfida tra #Genoa e #Inter - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Puntuale, come sempre, arriva #DAmbrosio ?????? L'analisi del difensore nerazzurro al termine di… - JohSogos : RT @ricercatOak: Genoa-Inter 5° giornata: Cartellino rosso sacrosanto non dato a Lautaro Martinez per questo intervento criminale sul pove… - moroni_alessio : RT @ricercatOak: Genoa-Inter 5° giornata: Cartellino rosso sacrosanto non dato a Lautaro Martinez per questo intervento criminale sul pove… -