Genoa-Inter oggi in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di sabato 24 ottobre 2020) Il programma di Genoa-Inter, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroazzurri vogliono tornare a vincere dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta nel derby con il Milan, seguita dal pari di mercoledì scorso in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. L’incontro, in programma oggi sabato 24 ottobre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Il programma di, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroazzurri vogliono tornare a vincere dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta nel derby con il Milan, seguita dal pari di mercoledì scorso in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. L’incontro, in programmasabato 24 ottobre alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights.

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Massa a dirigere #GenoaInter, match valido per la quinta giornata di @SerieA ?? - FcInterNewsit : Sky - Genoa-Inter, Eriksen verso la seconda gara dal 1': ballottaggio con Brozo. Possibile chance per Ranocchia - ParlandoI : STASERA SI GIOCA È trasferta a Marassi sponda Genoa, per la quinta giornata di un campionato strano, combattuto, im… - sportli26181512 : Diretta Genoa-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Conte sfida Maran per ritrovar… - zazoomblog : Diretta Genoa-Inter ore 18: dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni - #Diretta #Genoa-Inter… -