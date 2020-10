Formula 1 | le prove libere del GP del Portogallo | Bottas il più veloce in FP3

Leggi su newsmondo

(Di sabato 24 ottobre 2020)1, ledel GP del. Mercedes davanti a tutti in FP3. Bene la Ferrari. PORTIMAO () –1, ledel GP del. Ritorno del circus sulla pista di Portimao, circuito che non aveva mai ufficialmente ospitato un weekend del Mondiale delle quattro ruote. (Il programma completo del weekend)1, GP del: il resoconto della FP3 Terza sessione diche ha confermato le indicazioni arrivate dalla giornata di venerdì. La Mercedes ha confermato di essere favorita per la pole position, ma il distacco con le rivali è minore rispetto ad altre volte. In casa ...