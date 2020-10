Formula 1 Gp Portogallo 2020, Hamilton in pole. Leclerc quarto. La griglia (Di sabato 24 ottobre 2020) Portimao, Portogallo,, 24 ottobre 2020 - Nel Gran Premio del Portogallo di Formula 1 ancora una pole position per Lewis Hamilton , che beffa il compagno di squadra Valtteri Bottas , dominatore delle ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Portimao,,, 24 ottobre- Nel Gran Premio deldi1 ancora unaposition per Lewis, che beffa il compagno di squadra Valtteri Bottas , dominatore delle ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa e fine prove (?? #FP3) ?? Bottas batte Lewis, Leclerc nella top10 I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Lewis inizia a martellare (-30 ?? #FP3) ?? Testacoda per Leclerc, lontano Vettel Il LIVE ? - sportface2016 : #PortogueseGP | Le parole di #Leclerc nel post qualifica - sportface2016 : #PortugueseGP, #Verstappen: 'In gara possiamo avvicinarci alle Mercedes' -