Cocaina nella mascherina e fuga in monopattino, spacciatore arrestato a Milano (Di sabato 24 ottobre 2020) La Polizia di Stato ha arrestato l’altra notte a Milano un uomo per detenzione e spaccio di droga: aveva la Cocaina nascosta nella mascherina e ha tentato la fuga col monopattino elettrico. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Quarto Oggiaro, hanno fermato in via Tina di Lorenzo il 44enne italiano con precedenti che, a … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 24 ottobre 2020) La Polizia di Stato hal’altra notte aun uomo per detenzione e spaccio di droga: aveva lanascostae ha tentato lacolelettrico. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Quarto Oggiaro, hanno fermato in via Tina di Lorenzo il 44enne italiano con precedenti che, a … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Cocaina nella mascherina e fuga in monopattino, spacciatore arrestato a Milano - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Milano, con la cocaina nascosta nella mascherina spacciava di notte in monopattino: arrestato [aggiornamento delle 10:48] h… - radiolombardia : Nella mascherina la cocaina, arrestato di notte con il monopattino - - rep_milano : Milano, con la cocaina nascosta nella mascherina spacciava di notte in monopattino: arrestato [aggiornamento delle… - lorenteggio : #MILANO. SUL #MONOPATTINO CON LA #COCAINA NELLA #MASCHERINA VIOLA IL COPRIFUOCO, ARRESTATO #quartooggiaro… -