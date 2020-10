Alessandra Mussolini: “Non potrei vivere senza mio marito ed i miei figli” (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella clip introduttiva della sesta puntata di ‘Ballando con le stelle 2020’, Alessandra Mussolini ha fatto un omaggio a sua zia Sophia Loren (come aveva già fatto, tempo fa, nel torneo di ‘Domenica Live’), ballando con il proprio maestro Mykael Fonts, una salsa, sulle note di ‘Mambo italiano’. L’ex parlamentare ha parlato della dura esperienza di figlia di due genitori separati: “Mia mamma ha divorziato da mio padre quando io avevo 4 anni… per me è stato un evento abbastanza traumatico. Io non vorrei mai far provare ai miei figli quello che ho provato io. E’ dura. Certe volte è più facile dire: ‘Ciao, ciao… bye, bye’. Chiudi la porta e te ne vai. Non condanno chi lo fa”. Maykel Fonts: Alessandra ... Leggi su gossipblog (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella clip introduttiva della sesta puntata di ‘Ballando con le stelle 2020’,ha fatto un omaggio a sua zia Sophia Loren (come aveva già fatto, tempo fa, nel torneo di ‘Domenica Live’), ballando con il proprio maestro Mykael Fonts, una salsa, sulle note di ‘Mambo italiano’. L’ex parlamentare ha parlato della dura esperienza di figlia di due genitori separati: “Mia mamma ha divorziato da mio padre quando io avevo 4 anni… per me è stato un evento abbastanza traumatico. Io non vorrei mai far provare aifigli quello che ho provato io. E’ dura. Certe volte è più facile dire: ‘Ciao, ciao… bye, bye’. Chiudi la porta e te ne vai. Non condanno chi lo fa”. Maykel Fonts:...

