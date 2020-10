Stop a L’Aria che tira. Il programma di Myrta Merlino costretto a fermarsi (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Questa mattina L’ Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo!”. È il tweet apparso questa mattina sulla pagina del programma condotto da Myrta Merlino su La7. La trasmissione non è andata in onda e la decisione è stata comunicata ai telespettatori: la comunicazione ufficiale lascia intendere che potrebbe esserci un sospetto di coronavirus all’interno della redazione. Myrta Merlino dovrebbe tornare lunedì prossimo. Anche se ancora le tempistiche non sono chiare. Infatti è possibile che la trasmissione sia costretta a qualche giorno di pit Stop per garantire la corretta sanificazione degli spazi e possa esserci sicurezza per tutte le persone che lavorano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Questa mattina L’ Aria chenon sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo!”. È il tweet apparso questa mattina sulla pagina delcondotto dasu La7. La trasmissione non è andata in onda e la decisione è stata comunicata ai telespettatori: la comunicazione ufficiale lascia intendere che potrebbe esserci un sospetto di coronavirus all’interno della redazione.dovrebbe tornare lunedì prossimo. Anche se ancora le tempistiche non sono chiare. Infatti è possibile che la trasmissione sia costretta a qualche giorno di pitper garantire la corretta sanificazione degli spazi e possa esserci sicurezza per tutte le persone che lavorano ...

