Solo 100 vigili (su 6mila) a Roma per la prima notte di coprifuoco. Sindacato Ugl: "Serve giusto compenso straordinario" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una buona parte dei vigili urbani di Roma ha deciso di disertare i controlli per il rispetto delle ordinanze anti-Covid. A meno che non si preveda un "giusto compenso straordinario", come sottolineano il sindacati Ugl. La prima notte di "coprifuoco notturno" nella Capitale sarà infatti vegliata da meno di 100 agenti di Polizia locale, spalmati durante un "turno lungo" partito alle ore 18 e da concludere alle 8 di sabato mattina. Questo su circa 6000 caschi bianchi presenti all'interno del Corpo capitolino. Per intenderci, durante i mesi del lockdown totale – marzo e aprile 2020 – a disposizione dell'ex comandante Antonio Di Maggio, c'erano ben 2100 agenti spalmati sui tre turni, dunque circa 700 ...

