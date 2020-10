Moody’s declassa Mediapro: il rating scende da B3 a Caa1 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mediapro rating – L’agenzia Moody’s ha nuovamente declassato Imagina – società della quale fa parte il gruppo audiovisivo Mediapro – portando il rating da B3 a Caa1 con outlook negativo. Questa è la seconda volta nel 2020 che Moody’s abbassa il rating del gruppo. Nell’aprile di quest’anno l’agenzia statunitense aveva già abbassato il rating di … L'articolo Moody’s declassa Mediapro: il rating scende da B3 a Caa1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020)– L’agenzia Moody’s ha nuovamenteto Imagina – società della quale fa parte il gruppo audiovisivo– portando ilda B3 acon outlook negativo. Questa è la seconda volta nel 2020 che Moody’s abbassa ildel gruppo. Nell’aprile di quest’anno l’agenzia statunitense aveva già abbassato ildi … L'articolo Moody’s: ilda B3 aè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sole24ore : Covid-19 e Brexit: Moody's declassa il Regno Unito - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Moody’s declassa Mediapro: il rating scende da B3 a Caa1: Mediapro rating – L’agenzia Moody’s ha… - TommyBrain : Byoblu:MOODY’S DECLASSA IL DEBITO DEL REGNO UNITO: UNO MODO PER OSTACOLARE LA BREXIT? - IacobellisT : Byoblu:MOODY’S DECLASSA IL DEBITO DEL REGNO UNITO: UNO MODO PER OSTACOLARE LA BREXIT? - TommyBrain : Byoblu:MOODY’S DECLASSA IL DEBITO DEL REGNO UNITO: UNO MODO PER OSTACOLARE LA BREXIT? -