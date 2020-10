Marco Giallini: 'Dopo la morte di mia moglie, cresco i miei figli con l'aiuto di suo fratello' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Marco Giallini, il dolore per la moglie: 'Solo adesso inizio ad andare al cimitero' 3 marzo 2019 Marco Giallini racconta la morte della moglie: 'Se n'è andata senza che le abbia potuto dire ciao' 5 ... Leggi su today (Di venerdì 23 ottobre 2020), il dolore per la: 'Solo adesso inizio ad andare al cimitero' 3 marzo 2019racconta ladella: 'Se n'è andata senza che le abbia potuto dire ciao' 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Marco Giallini Marco Giallini: "Dopo la morte di mia moglie, cresco i miei figli con l'aiuto di suo fratello" Today.it Marco Giallini: "Cresco i miei figli da solo dopo la morte di mia moglie, ma mi considero ancora sposato"

Sono passati nove anni da quando la moglie Loredana se n'è andata. Una scomparsa improvvisa, arrivata a seguto di una emorragia cerebrale, ma Marco Giallini non può fare a meno di ricordarla nel parla ...

