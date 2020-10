LIVE Sinner-Simon 6-3 0-6 4-3, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: break a zero dell’azzurro nel settimo game! (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sbaglia in lunghezza Sinner. 5-3 Sinner con la prima conferma il break di vantaggio! 40-30 Due dritti di Sinner, il secondo è sulla riga e vincente! Simon si lamenta, e all’alba delle due ore e 20 minuti si prende anche il warning per le sue urla. 30-30 Palla corta di rovescio in avanzamento di Sinner che non supera la rete, era in uscita dal servizio. 30-15 Prima profonda vincente di Sinner. 15-15 Brutto errore di Sinner. 15-0 Sinner allontana Simon e poi gioca la palla corta vincente con il dritto! 4-3 break Sinner CON UN PUNTO TUTTO IN SPINTA CHIUSO COL DRITTO! Per la prima volta avanti in ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Sbaglia in lunghezza. 5-3con la prima conferma ildi vantaggio! 40-30 Due dritti di, il secondo è sulla riga e vincente!si lamenta, e all’alba delle due ore e 20 minuti si prende anche il warning per le sue urla. 30-30 Palla corta di rovescio in avanzamento diche non supera la rete, era in uscita dal servizio. 30-15 Prima profonda vincente di. 15-15 Brutto errore di. 15-0allontanae poi gioca la palla corta vincente con il dritto! 4-3CON UN PUNTO TUTTO IN SPINTA CHIUSO COL DRITTO! Per la prima volta avanti in ...

