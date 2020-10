LIVE Sinner-Simon 6-3 0-3, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: break del francese nel secondo game (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Esce dallo scambio col dritto Sinner, ma il lungolinea è appena largo. 30-0 Gran passante di rovescio in arretramento giocato da Sinner che sorprende Simon proteso a rete! 15-0 Rovescio in rete di Simon. 0-3 Simon, altra gran prima esterna con cui conferma il break di vantaggio. Vantaggio Simon, servizio esterno e gran rovescio dall’altra parte. 40-40 Sbaglia il rovescio Simon dopo uno scambio lungo, mettendolo lungo. Altro game ai vantaggi, e questo punto è durato trenta colpi. 40-30 Gran risposta di rovescio e smash a seguire di Sinner! 40-15 Largo il rovescio di Sinner. 30-15 Simon ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Esce dallo scambio col dritto, ma il lungolinea è appena largo. 30-0 Gran passante di rovescio in arretramento giocato dache sorprendeproteso a rete! 15-0 Rovescio in rete di. 0-3, altra gran prima esterna con cui conferma ildi vantaggio. Vantaggio, servizio esterno e gran rovescio dall’altra parte. 40-40 Sbaglia il rovesciodopo uno scambio lungo, mettendolo lungo. Altroai vantaggi, e questo punto è durato trenta colpi. 40-30 Gran risposta di rovescio e smash a seguire di! 40-15 Largo il rovescio di. 30-15...

