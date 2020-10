La fitta rete di disinformazione delle «testate» locali (Di sabato 24 ottobre 2020) Jefferson Reporter», «Tuscaloosa Leader», «Last Frontier News», «Bridgeport Times», «Miami Courant»… I nomi profumano di piccolo testate locali. Quelle che – per esempio in una pandemia – svolgono un ruolo importante sia come punto di aggregazione che di informazione nella vita di una comunità. Quelle – come il «Sag Harbor Express» – su cui, ancora oggi, in molti piccoli centri americani (Sag Harbor è un vecchio paese di balenieri all’estremità est di Long Island) si dà spazio alla battaglia per … Continua L'articolo La fitta rete di disinformazione delle «testate» locali proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 ottobre 2020) Jefferson Reporter», «Tuscaloosa Leader», «Last Frontier News», «Bridgeport Times», «Miami Courant»… I nomi profumano di piccolo. Quelle che – per esempio in una pandemia – svolgono un ruolo importante sia come punto di aggregazione che di informazione nella vita di una comunità. Quelle – come il «Sag Harbor Express» – su cui, ancora oggi, in molti piccoli centri americani (Sag Harbor è un vecchio paese di balenieri all’estremità est di Long Island) si dà spazio alla battaglia per … Continua L'articolo Ladiproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : fitta rete La fitta rete di disinformazione delle «testate» locali | il manifesto Il Manifesto SASSUOLO-TORINO, Un 3-3 spettacolare al Mapei

L'anticipo del venerdì Sassuolo finisce con un pirotecnico 3-3. Nonostante la nebbia fitta la partita regala spettacolo col Sassuolo che in svantaggio di due reti riesce a ...

Boscoreale - Avviati i lavori di Gori per il completamento della rete fognaria in via Passanti

Un’opera molto attesa dai cittadini di Boscoreale, comune sul quale GORI ha già realizzato diversi interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie. “La realizzazione de ...

