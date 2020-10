Il caso Milano in cifre. La città è passata da 8 a 1.126 casi in trenta giorni. E non è tutto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Quaranta giorni fa, il 14 settembre, in tutta Italia vi furono 1.008 nuovi contagi da Coronavirus, 118 in meno di quanti ne sono stati denunciati oggi nella sola città di Milano. Già, Milano è il caso principale e più inquietante di questa inarginabile ascesa dei contagi: ancora trenta giorni fa, il 24 settembre, contava solo 8 nuovi casi. In un mese si sono moltiplicati per 140. E non solo: nella sua provincia un mese fa furono contati 53 nuovi positivi, e oggi erano 2.399. E se aggiungiamo anche quella sua propaggine diretta che è la provincia di Monza e Brianza si sommano in tutto 3.151 contagi di più in 24 ore, mentre un mese fa erano solo 75. ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Quarantafa, il 14 settembre, in tutta Italia vi furono 1.008 nuovi contagi da Coronavirus, 118 in meno di quanti ne sono stati denunciati oggi nella sola città di. Già,è ilprincipale e più inquietante di questa inarginabile ascesa dei contagi: ancorafa, il 24 settembre, contava solo 8 nuovi. In un mese si sono moltiplicati per 140. E non solo: nella sua provincia un mese fa furono contati 53 nuovi positivi, e oggi erano 2.399. E se aggiungiamo anche quella sua propaggine diretta che è la provincia di Monza e Brianza si sommano in3.151 contagi di più in 24 ore, mentre un mese fa erano solo 75. ...

