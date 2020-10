Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Lo sciopero? Mi hanno detto che è stato il CPA. Abbiamo corso in condizioni più estreme” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vincenzo Nibali è intervenuto durante il “Processo alla Tappa” su Rai 2 al termine della 19ma frazione del Giro d’Italia 2020, caratterizzata dalla protesta dei corridori e da un percorso privato di 130 km perché ritenuto troppo lungo da affrontare sotto la pioggia e con queste temperature (ma alla partenza di Morbegno c’erano 14 °C, situazione tutt’altro che impossibile). Lo Squalo ha raccontato quello che è successo: “Quando sono arrivato al foglio firma ho visto che c’erano tutti i corridori radunati. Nessuno ha parlato con me, è arrivata questa decisione e si è deciso di fare questo taglio della tappa. Non si sa il motivo e mi hanno detto che è stato il CPA ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020)è intervenuto durante il “Processo alla Tappa” su Rai 2 al termine della 19ma frazione deld’Italia, caratterizzata dalla protesta dei corridori e da un perprivato di 130 km perché ritenuto troppo lungo da affrontare sotto la pioggia e con queste temperature (ma alla partenza di Morbegno c’erano 14 °C, situazione tutt’altro che impossibile). Lo Squalo ha raccontato quello che è successo: “Quando sono arrivato al foglio firma ho visto che c’erano tutti i corridori radunati. Nessuno ha parlato con me, è arrivata questa decisione e si è deciso di fare questo taglio della tappa. Non si sa il motivo e miche èil CPA ...

