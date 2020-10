Frankie hi-nrg mc | «L’ignoranza non è un valore»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La prima volta che Francesco Di Gesú, meglio conosciuto come Frankie hi-nrg mc, è entrato in contatto con Gianni Rodari aveva sei anni: «Ero in prima elementare, il momento tipico nel quale lo si incrocia. Le sue filastrocche hanno sempre dato ai ragazzi gli strumenti con cui poter inconsciamente affrontare il mondo che ci circonda con maggiore apertura e sensibilità» spiega il rapper al telefono dalla sua casa di Cremona. Quarantacinque anni dopo, è lo stesso Frankie hi-nrg mc a celebrare il centenario della nascita dello scrittore prestando la voce narrante al documentario Rodari 2.0 – Spazio alla parola, in onda in prima tv assoluta su laF (canale 135 di Sky) sabato 24 ottobre alle 21.10. La sua partecipazione, che si somma a quella di diversi artisti e cultori di Rodari come Stefano Accorsi, Luciana Castellina e Marco Missiroli, rappresenta per Francesco non solo il modo più semplice per esprimere il suo amore per la sua produzione letteraria, ma anche per ripercorrere le tappe salienti di un uomo che, così come lui, ha sempre pensato che la parola fosse il mezzo più adatto per mettere in discussione il sistema.