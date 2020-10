Firmata l’ordinanza: coprifuoco e Dad in Calabria (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il provvedimento era atteso da ieri, da quando si è diffusa la notizia di norme più stringenti in materia di prevenzione della pandemia. LEGGI ANCHE: Giuseppe Conte sempre meno amato dagli italiani: la fiducia crolla Coronavirus, perché il Governo non è pronto per la seconda ondata Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì … L'articolo Firmata l’ordinanza: coprifuoco e Dad in Calabria proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il provvedimento era atteso da ieri, da quando si è diffusa la notizia di norme più stringenti in materia di prevenzione della pandemia. LEGGI ANCHE: Giuseppe Conte sempre meno amato dagli italiani: la fiducia crolla Coronavirus, perché il Governo non è pronto per la seconda ondata Il presidente facente funzioni della RegioneNino Spirlì … L'articolol’ordinanza:e Dad inproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - rtl1025 : ?? Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre l'attività scolastica nelle scuole se… - HuffPostItalia : Firmata l'ordinanza che prevede il coprifuoco in Lombardia: servirà l'autocertificazione - iconanews : Covid: firmata l'ordinanza, coprifuoco e Dad in Calabria - ilquotidianoweb : La #Calabria chiude per il #coronavirus: firmata l'ordinanza. Lezioni sospese alle #scuole superiori… -

Ultime Notizie dalla rete : Firmata l’ordinanza Il Governatore vara una nuova ordinanza: vietati gli spostamenti tra le province l'eco di caserta