Effetto pandemia sulla ricchezza. E' boom del risparmio

Gli effetti distorsivi della pandemia di Covid-19 si fanno sentire e mostrano famiglie più povere e più preoccupate per il futuro. E' la fotografia scattata da due report giunti negli ultimi giorni, il Global Wealth Report del Credit Suisse Research Institute ed il consueto bollettino mensile dell'ABI. La crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria globale, infatti, ha avuto un pesante impatto su redditi e risparmio, mitigato in parte dalle misure di stimolo approntate dai governi per sostenere la capacità di spesa e contrastare gli effetti del lokdown. Gli individui hanno dunque accantonato quanto hanno potuto, rimpinguando i conti correnti e lasciando denaro infruttifero per scopi cautelativi, in vista seconda ondata di Covid, che è puntualmente arrivata con ...

Tre bandi per agriturismi, florovivaismo e vitivinicolo

«È stata attivata l'attesa misura 21 del Psr Puglia destinata a ristorare le imprese che hanno subito danni per effetto della pandemia». Lo rende noto l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, ...

