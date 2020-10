Duello Trump-Biden, accese solo Rai e Sky. Non pervenute Mediaset e La7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il secondo e ultimo Duello tv tra Donald Trump e Joe Biden è stato coperto solo da Rai News e Sky Tg24. Per quel che riguarda viale Mazzini, l’occupazione ha interessato addirittura tre canali, di cui due generalisti. A notte fonda è infatti andata in scena la trasmissione in simulcast sia su Rai 1 che su Rai 3. In attesa del confronto di Nashville, la all-news guidata da Andrea Vianello si è affidata alla lunga introduzione dell’ex direttore Antonio Di Bella, adesso corrispondente dagli Usa. Stesso discorso per Sky, dove è stato Renato Coen ad accompagnare il pubblico all’appuntamento. Non pervenuta invece Mediaset, con Tgcom 24 che, come al solito, ha lanciato anzitempo il rullo notturno, proseguito pure dopo le 3, orario dell’avvio dello scontro tra ... Leggi su tvblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il secondo e ultimotv tra Donalde Joeè stato copertoda Rai News e Sky Tg24. Per quel che riguarda viale Mazzini, l’occupazione ha interessato addirittura tre canali, di cui due generalisti. A notte fonda è infatti andata in scena la trasmissione in simulcast sia su Rai 1 che su Rai 3. In attesa del confronto di Nashville, la all-news guidata da Andrea Vianello si è affidata alla lunga introduzione dell’ex direttore Antonio Di Bella, adesso corrispondente dagli Usa. Stesso discorso per Sky, dove è stato Renato Coen ad accompagnare il pubblico all’appuntamento. Non pervenuta invece, con Tgcom 24 che, come al solito, ha lanciato anzitempo il rullo notturno, proseguito pure dopo le 3, orario dell’avvio dello scontro tra ...

