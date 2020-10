Covid-19 | guariti i tre migranti ospitati a Cautano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fine della quarantena per itrasferiti adopo che era stata accertata la loro positività mentre erano ospiti del Centro di accoglienza del Rione Libertà in via Cocchia. Nella mattinata di oggi è stata inviata una Pec al Comune didalla Prefettura di Benevento per informare che i trepossono essere nuovamente trasferiti. Si è inoltre appreso che sempre per lo stesso Comune restano ufficialmente 2 i positivi. Il dato è però contestato. Infatti, c’è il concreto timore che il numero possa essere più alto. Il sindaco Alessandro Gisoldi ha sbottato contro l’Asl per i tempi definiti biblici per i risultati dei tamponi che tardano ad arrivare e questo ...