"Clandestino pregiudicato stupra 70enne in spiaggia, che fine deve fare": l'orrore in Toscana scatena Matteo Salvini (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un terrificante episodio di violenza scatena Matteo Salvini. Lo sfogo del leghista è affidato ai social: "Ennesimo orrore in Toscana. Una donna di 70 anni che era sulla spiaggia a leggere un libro viene derubata e violentata da un immigrato trentenne del Togo, Clandestino e pregiudicato. Quanta tristezza, dove stiamo finendo!?!", premette l'ex ministro dell'Interno. Il quale, poi, rincara: "Con tutti i problemi che ha l'Italia, il governo tiene aperti i porti e spende centinaia di milioni per accogliere, ogni giorno, immigrati clandestini senza regole e senza controllo". E ancora: "È una follia. Per questi criminali tolleranza zero, castrazione chimica e, se stranieri irregolari, espulsione", conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un terrificante episodio di violenza. Lo sfogo del leghista è affidato ai social: "Ennesimoin. Una donna di 70 anni che era sullaa leggere un libro viene derubata e violentata da un immigrato trentenne del Togo,. Quanta tristezza, dove stiamondo!?!", premette l'ex ministro dell'Interno. Il quale, poi, rincara: "Con tutti i problemi che ha l'Italia, il governo tiene aperti i porti e spende centinaia di milioni per accogliere, ogni giorno, immigrati clandestini senza regole e senza controllo". E ancora: "È una follia. Per questi criminali tolleranza zero, castrazione chimica e, se stranieri irregolari, espulsione", conclude ...

Una donna di 70 anni che era sulla spiaggia a leggere un libro viene derubata e violentata da un immigrato trentenne del Togo, clandestino e pregiudicato. Quanta tristezza, dove stiamo finendo!?!", ...

