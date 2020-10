Briatore | “Galli dice stro***te | non si muore solo di virus | ma anche di fame” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Lo spettro di un nuovo lockdown non smette di agitare gli italiani, in special modo imprenditori, commercianti e partite Iva. Tra questi c’è, ovviamente,Flavio. Che, peraltro, avendo contratto il corona, sa perfettamente di che cosa si parla. Eppure, nonostante questo, ritiene molto più pericolosa una nuova serrata generale che non gli attuali contagi. Secondo il noto imprenditore piemontese, infatti, la chiusura delle attività commerciali non potrà far altro che aggravare una crisi economica già pesantissima. Di qui il suo attacco all’infettivologo Massimo Galli, uno dei più grandi fan del lockdown. Guarda: Corona, Porro inchioda Galli sui dati reali. La reazione vergognosa del prof ...