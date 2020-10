XFactor, gli ospiti speciali di stasera: chi sono e cosa faranno (Di giovedì 22 ottobre 2020) XFactor 2020 sta entrando nella sua fase decisiva. Questa sera, infatti, si svolgerà l’ultima fase prima dei Live, chiamata Last Call. Diverse sorprese e nuovi ospiti attendono i telespettatori View… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 ottobre 2020)2020 sta entrando nella sua fase decisiva. Questa sera, infatti, si svolgerà l’ultima fase prima dei Live, chiamata Last Call. Diverse sorprese e nuoviattendono i telespettatori View… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Questa sera, giovedì 22 ottobre, alle ore 21:15 su Sky uno vanno in onda gli Home visit di X Factor 2020. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan è giunto alla quattordicesima edizione. In ...

Gipi, Gian Alfonso Pacinotti/ Chi è? 'La libertà è la cosa alla quale tengo di più...', X Factor,

Una scelta non facile per il frontman degli Afterhours che proprio per questo motivo ha pensato bene di chiamare in soccorso il creativo fumettista italiano per decidere e formare la categoria Gruppi.

