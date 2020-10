“The Shift”, quando un attentato è nelle mani di un adolescente (Di giovedì 22 ottobre 2020) “The Shift”, quando un attentato è nelle mani di un adolescente su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) “The Shift”,undi unsu Notizie.it.

reddyone32 : RT @WeCinema: La Festa del Cinema di Roma: Un inedito e sorprendente Papa Francesco tra i mille rockers nel documentario 'We are the Thousa… - peucezia : RT @WeCinema: La Festa del Cinema di Roma: Un inedito e sorprendente Papa Francesco tra i mille rockers nel documentario 'We are the Thousa… - kospeti : RT @WeCinema: La Festa del Cinema di Roma: Un inedito e sorprendente Papa Francesco tra i mille rockers nel documentario 'We are the Thousa… - la_vancy : RT @WeCinema: La Festa del Cinema di Roma: Un inedito e sorprendente Papa Francesco tra i mille rockers nel documentario 'We are the Thousa… - Valeri0Sammarc0 : RT @cinematografoIT: Serrato e senza fronzoli, #TheShift è convincente fusione tra cinema d’assedio e action, con il cuore della questione… -