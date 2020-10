Tè verde e caffè riducono la mortalità nei pazienti diabetici. (Di giovedì 22 ottobre 2020) di Redazione. Il consumo di caffè e tè verde aumenta l’aspettativa di vita nei pazienti con diabete: il consumo combinato di entrambe le bevande (4 tazze di tè verde e due di caffè al giorno) riduce, infatti, il rischio di morte per qualunque causa del 63% (rischio più che dimezzato). Lo suggerisce uno studio pubblicato … Leggi su freeskipper (Di giovedì 22 ottobre 2020) di Redazione. Il consumo di caffè e tèaumenta l’aspettativa di vita neicon diabete: il consumo combinato di entrambe le bevande (4 tazze di tèe due di caffè al giorno) riduce, infatti, il rischio di morte per qualunque causa del 63% (rischio più che dimezzato). Lo suggerisce uno studio pubblicato …

freeskipperIT : Tè verde e caffè riducono la mortalità nei pazienti diabetici. - CaterinAndemme : Diabete, con tè verde e caffè ridotta mortalità per pazienti - Diabete - - elisapunto : RT @TramontiE: Diabete, con tè verde e caffè ridotta mortalità per pazienti - Diabete - - Dedalus12470353 : @TramontiE Sono un grande consumatore di tè verde e caffè amaro. Dopo20anni mi hanno esentato dal controllo periodi… - Terenzia74 : RT @TramontiE: Diabete, con tè verde e caffè ridotta mortalità per pazienti - Diabete - -

Ultime Notizie dalla rete : verde caffè Caso Gregoretti, Salvini: «Così si capirà, ora mi diverto io». Il lungo giorno dell’imputato Matteo Corriere della Sera