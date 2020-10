Scoperti sei lavoratori in nero in due panifici: in tre prendevano il reddito di cittadinanza, un altro quello di emergenza per il Covid (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel corso di una serie di controlli tra Artena e Cave, in provincia di Roma, la guardia di finanza ha scoperto sei lavoratori in nero impiegati in due diverse panetterie. Ma non solo: tre di loro beneficiavano del reddito di cittadinanza, mentre un quarto prendeva il reddito di emergenza anti-Covid. I restanti erano senza permesso di soggiorno: si tratta di due italiani, due cittadini macedoni e due pakistani. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro, coordinate dal gruppo di Frascati, li hanno colti mentre erano intenti a lavorare all’interno di due laboratori per la produzione di panetteria. I datori di lavoro sono stati quindi denunciati alle Procure di Velletri e Tivoli per il reato di impiego di manodopera non in regola con la normativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel corso di una serie di controlli tra Artena e Cave, in provincia di Roma, la guardia di finanza ha scoperto seiinimpiegati in due diverse panetterie. Ma non solo: tre di loro beneficiavano deldi, mentre un quarto prendeva ildianti-. I restanti erano senza permesso di soggiorno: si tratta di due italiani, due cittadini macedoni e due pakistani. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro, coordinate dal gruppo di Frascati, li hanno colti mentre erano intenti a lavorare all’interno di due laboratori per la produzione di panetteria. I datori di lavoro sono stati quindi denunciati alle Procure di Velletri e Tivoli per il reato di impiego di manodopera non in regola con la normativa ...

