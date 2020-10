Quibi: chiude dopo 6 mesi la piattaforma streaming per smartphone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quibi, Jeffrey Katzenberg Quibi chiude qui. A solo sei mesi dal lancio in pompa magna (era l’aprile 2020), la piattaforma streaming pensata per gli smartphone termina la sua corsa. Nonostante le promettenti premesse, con 1,7 milioni di download effettuati nei primissimi giorni del servizio ed 1,8 miliardi di investimenti, l’esperimento è andato ad infrangersi contro la difficoltà di imporsi in un mercato già affollato da ormai consolidati colossi. Da una parte, la pandemia ci ha messo del suo (il lockdown ha infatti favorito lo streaming ma non certo la mobilità), dall’altra l’offerta di Quibi non ha mosso grandi numeri al di là dell’iniziale ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 ottobre 2020), Jeffrey Katzenbergqui. A solo seidal lancio in pompa magna (era l’aprile 2020), lapensata per glitermina la sua corsa. Nonostante le promettenti premesse, con 1,7 milioni di download effettuati nei primissimi giorni del servizio ed 1,8 miliardi di investimenti, l’esperimento è andato ad infrangersi contro la difficoltà di imporsi in un mercato già affollato da ormai consolidati colossi. Da una parte, la pandemia ci ha messo del suo (il lockdown ha infatti favorito loma non certo la mobilità), dall’altra l’offerta dinon ha mosso grandi numeri al di là dell’iniziale ...

_yaoxi_ : Chi l’avrebbe mai detto? Stranissimo che un servizio a pagamento con meno contenuti e meno interessante di uno ugua… - Tecno_Corriere : Quibi chiudea soli sei mesi dal suo lancio: il servizio di streaming con contenuto pensato per essere fruito da sma… - AbZero_design : Quibi chiude dopo 6 mesi e 63 milioni di dollari investiti in pubblicità ( - ilpost : Quibi non è più qui - giuaddo99 : Dopo sei mesi chiude #Quibi, la piattaforma di streaming video che voleva sfidare #Netflix e #TikTok -