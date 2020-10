Non c’è spazio per un new normal fatto di lockdown light (Di giovedì 22 ottobre 2020) E così la seconda ondata è arrivata. Dal punto di vista sanitario l’esperienza acquisita durante la prima ondata ci mette nelle condizioni di ignorare i virologi e ascoltare invece i clinici, esperienza che ho acquisito durante le riprese del docufilm sul Covid con la regia di Ambrogio Crespi “A viso aperto”.I virologi esprimono opinioni spesso su dati labili, proiezioni che incarnano modelli interpretativi, cioè sono diventati una categoria di “ca**ari”, in conflitto tra loro come delle prime donne.I medici, dicevo, l’allarme l’hanno lanciato, non tanto rispetto alla situazione attuale, ma guardando alle prossime settimane.Ora analizziamo gli altri aspetti della vicenda: dal punto di vista socio-economico tutti sappiamo che un nuovo lockdown potrebbe essere mortale, definitivo. Oggi la contrapposizione tra ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) E così la seconda ondata è arrivata. Dal punto di vista sanitario l’esperienza acquisita durante la prima ondata ci mette nelle condizioni di ignorare i virologi e ascoltare invece i clinici, esperienza che ho acquisito durante le riprese del docufilm sul Covid con la regia di Ambrogio Crespi “A viso aperto”.I virologi esprimono opinioni spesso su dati labili, proiezioni che incarnano modelli interpretativi, cioè sono diventati una categoria di “ca**ari”, in conflitto tra loro come delle prime donne.I medici, dicevo, l’allarme l’hanno lanciato, non tanto rispetto alla situazione attuale, ma guardando alle prossime settimane.Ora analizziamo gli altri aspetti della vicenda: dal punto di vista socio-economico tutti sappiamo che un nuovopotrebbe essere mortale, definitivo. Oggi la contrapposizione tra ...

