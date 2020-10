L’ammissione del Cts: “Non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto fare” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sul fatto Quotidiano le parole di Agostino Miozzo, presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Parole amare, che certificano la consapevolezza di essersi lasciati troppo andare, di aver perso tempo, tempo di cui adesso, però, il virus viene a chiederci conto. Ieri, ad un webinar dell’Università cattolica, parlando delle code ai drive-in per il tampone, Miozzo ha detto: “abbiamo avuto tanto tempo per prepararci adeguatamente e mi chiedo se il sistema abbia utilizzato il tempo disponibile: non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto fare”. Le sue parole, scrive il quotidiano, hanno irritato il governo. Ma sono parole amare, una “sentenza clamorosa”. Miozzo ce l’ha con le Regioni, che non hanno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) SulQuotidiano le parole di Agostino Miozzo, presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Parole amare, che certificano la consapevolezza di essersi lasciati troppo andare, di aver perso tempo, tempo di cui adesso, però, il virus viene a chiederci conto. Ieri, ad un webinar dell’Università cattolica, parlando delle code ai drive-in per il tampone, Miozzo ha detto: “avuto tanto tempo per prepararci adeguatamente e mi chiedo se il sistema abbia utilizzato il tempo disponibile: nonchefare”. Le sue parole, scrive il quotidiano, hanno irritato il governo. Ma sono parole amare, una “sentenza clamorosa”. Miozzo ce l’ha con le Regioni, che non hanno ...

