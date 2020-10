Il Covid avanza e Burioni avverte: 'Comportamenti antiscientifici non sono più tollerabili' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ora davvero basta con no-vax e negazionisti vari. Se ne andasse di mezzo solo la loro salute sarete comunque una loro scelta. Ma siccome ne va di mezzo la salute di tutti le risposte devono essere più ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ora davvero basta con no-vax e negazionisti vari. Se ne andasse di mezzo solo la loro salute sarete comunque una loro scelta. Ma siccome ne va di mezzo la salute di tutti le risposte devono essere; ...

Il Covid avanza e Burioni avverte: "Comportamenti antiscientifici non sono più tollerabili"

Una commissione comunale speciale per la gestione dell'emergenza Covid-19

Il consigliere Luigi Grossi chiede l'istituzione di una Commissione speciale sull'emergenza da Covid-19. «L'aggravarsi della situazione ... Analoghe richieste sono state avanzate in altri Comuni.

Covid: Toti, collaborazione minoranze indispensabile

"Ho letto con attenzione la lettera dei gruppi consiliari di minoranza con le proposte per la gestione dell'emergenza Covid-19 e, prima di entrare nel merito dei contenuti, ci tengo a ringraziare i co ...

