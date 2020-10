Giglio Group sigla accordo con Mutti per sviluppo marchio in Cina (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Giglio Group ha siglato un accordo annuale con il Gruppo Mutti, specializzato nelle conserve di pomodoro, per implementare la strategia di marketing del brand, la promozione e la distribuzione dei prodotti Mutti (conserve, sughi, passate, etc.) sui principali marketplace in Cina, tra cui Tmall.com e JD.com. L’accordo prevede in particolare che Giglio Group si occupi della vendita dei prodotti Mutti sulle grandi piattaforme dell’e-commerce in Cina, della consegna, movimentazione e logistica dei prodotti e dell’implementazione della strategia di marketing per diffondere la conoscenza del brand Mutti su tutto il territorio cinese. Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) –hato unannuale con il Gruppo, specializzato nelle conserve di pomodoro, per implementare la strategia di marketing del brand, la promozione e la distribuzione dei prodotti(conserve, sughi, passate, etc.) sui principali marketplace in, tra cui Tmall.com e JD.com. L’prevede in particolare chesi occupi della vendita dei prodottisulle grandi piattaforme dell’e-commerce in, della consegna, movimentazione e logistica dei prodotti e dell’implementazione della strategia di marketing per diffondere la conoscenza del brandsu tutto il territorio cinese.

