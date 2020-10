Fipe-Confcommercio: a settembre a casa metà dei dipendenti di bar e ristoranti (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – A settembre a casa senza lavorare più di 400mila dipendenti di bar e ristoranti. È la stima realizzata dall’Ufficio Studi della Fipe-Confcommercio, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, sulla base dei dati relativi alle ore di cassa integrazione in deroga diffusi oggi dall’Inps ed ai contratti di lavoro a tempo determinato. Secondo l’Istituto nazionale di previdenza, infatti, nel corso del mese di settembre sono stati autorizzate oltre 8,7 milioni di ore di cig in deroga per i lavoratori di alloggio e ristorazione. Partendo da questo dato, l’Ufficio Studi Fipe-Confcommercio ha calcolato che tra lavoratori in cassa integrazione, circa 50 mila persone, e contratti a tempo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Asenza lavorare più di 400miladi bar e. È la stima realizzata dall’Ufficio Studi della, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, sulla base dei dati relativi alle ore di cassa integrazione in deroga diffusi oggi dall’Inps ed ai contratti di lavoro a tempo determinato. Secondo l’Istituto nazionale di previdenza, infatti, nel corso del mese disono stati autorizzate oltre 8,7 milioni di ore di cig in deroga per i lavoratori di alloggio e ristorazione. Partendo da questo dato, l’Ufficio Studiha calcolato che tra lavoratori in cassa integrazione, circa 50 mila persone, e contratti a tempo ...

