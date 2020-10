Coronavirus: Ats Milano vede Sala, ‘tracciamento non contiene più contagi’ (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – Nella città metropolitana di Milano “il livello dell’epidemia è tale che il sistema di tracciamento e le politiche di tamponamento, pur importanti per poter prendere in carico i pazienti che potranno avere bisogno di cure, non sono più strumenti in grado di contenere la diffusione dei contagi, legati alla ripresa delle attività sociali”. E’ quanto è emerso dall’incontro che si è svolto oggi tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il capo di gabinetto del Comune, Mario Vanni e i direttori generale e sanitario di Ats Città Metropolitana di Milano Walter Bergamaschi e Vittorio Demicheli, per esaminare l’evoluzione della situazione epidemiologica in città. Alla luce della ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) – Nella città metropolitana di“il livello dell’epidemia è tale che il sistema di tracciamento e le politiche di tamponamento, pur importanti per poter prendere in carico i pazienti che potranno avere bisogno di cure, non sono più strumenti in grado di contenere la diffusione dei contagi, legati alla ripresa delle attività sociali”. E’ quanto è emerso dall’incontro che si è svolto oggi tra il sindaco diGiuseppe, il capo di gabinetto del Comune, Mario Vanni e i direttori generale e sanitario di Ats Città Metropolitana diWalter Bergamaschi e Vittorio Demicheli, per esaminare l’evoluzione della situazione epidemiologica in città. Alla luce della ...

