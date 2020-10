Casini a Conte | «L’opposizione va coinvolta» E Alessandro Gassmann applaude | «Bravo»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione peggiora, c’è caos.continua a voler fare tutto da solo, pur di apparire nelle conferenze stampa e trasformare l’emergenza in uno strumento di propaganda. Così però non si può andare avanti. Lo dice chiaro e tondo Pierferdinando, nel suo intervento al Senato.: «Tavolo permanente con l’opposizione» «Presidente, credo che sia il momento di insediare un tavolo di consultazione permanente tra maggioranza ed opposizione», dice. «Chi ha più responsabilità istituzionale deve fare di tutto perché si realizzino queste condizioni. Sarà giudicato anche da questo, non si tratta di una consultazione formaleJ. Il presidente del Consiglio, incalza, «deve ...