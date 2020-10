Antonella Elia e Yvonne Sciò – La reunion delle ex di Non è la Rai (Di giovedì 22 ottobre 2020) Antonella Elia e Yvonne Sciò hanno fatto la storia di Non è la Rai. Il fortunato programma di Gianni Boncompagni ha sfornato diversi volti noti del piccolo schermo, prima fra tutti Ambra Angiolini. A 20 anni di distanza dall’ultimo incontro, Antonella e Yvonne sono riuscite a rivedersi grazie all’aiuto di Gianluca Meola. L’ufficio stampa delle due showgirl infatti ha organizzato l’incontro più atteso del momento. Scopriamo tutto grazie ai social, dove possiamo assistere in via diretta a tutto ciò che è accaduto nel pomeriggio. Antonella Elia e Yvonne Sciò si rivedono dopo 20 anni Antonella Elia è riuscita a farsi notare anche ... Leggi su giornal (Di giovedì 22 ottobre 2020)Sciò hanno fatto la storia di Non è la Rai. Il fortunato programma di Gianni Boncompagni ha sfornato diversi volti noti del piccolo schermo, prima fra tutti Ambra Angiolini. A 20 anni di distanza dall’ultimo incontro,sono riuscite a rivedersi grazie all’aiuto di Gianluca Meola. L’ufficio stampadue showgirl infatti ha organizzato l’incontro più atteso del momento. Scopriamo tutto grazie ai social, dove possiamo assistere in via diretta a tutto ciò che è accaduto nel pomeriggio.Sciò si rivedono dopo 20 anniè riuscita a farsi notare anche ...

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE SGANCIA LE BOMBEEEEEEE #GFVIP - Hely_aa : Dopo questo vídeo messaggio di merda by Matilde Brandi, mi aspetto che in puntata se ne parli e Antonella Elia la a… - ItaTvfan : Zorzi VEROGNATI sei solo un pessimo attore di Signorini , come la Antonella Elia l'anno scorso ingaggiato x fare d… - blvckrc : RT @nilonelnaviglio: ANTONELLA ELIA CONFIDO IN TE #GFVIP - nilonelnaviglio : ANTONELLA ELIA CONFIDO IN TE #GFVIP -