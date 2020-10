Tina contro Gemma con una banana in mano: ‘Sei carente di potassio’ (VIDEO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovi momenti trash a Uomini e Donne, grazie a Tina Cipollari e Gemma Galgani che non mancano di punzecchiarsi a vicenda. Nella puntata di oggi, Tina ha ironizzato su Gemma e una fantomatica carenza di potassio, sventolando una banana. Un doppio senso che ha già fatto il giro dei social. Tina prende in giro Gemma con una banana Ormai accantonato Paolo e con un futuro incerto con Biagio, Gemma Galgani, che da poco aveva anche lasciato lo studio, oggi ha conosciuto un nuovo corteggiatore di nome Rosario, che fa il carrozziere e ha subito puntato la dama di Torino. Ad un certo punto, però, questo nuovo cavaliere si è rivolto a Tina e le ha fatto un complimento dicendole che la trova ancora ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovi momenti trash a Uomini e Donne, grazie aCipollari eGalgani che non mancano di punzecchiarsi a vicenda. Nella puntata di oggi,ha ironizzato sue una fantomatica carenza di potassio, sventolando una. Un doppio senso che ha già fatto il giro dei social.prende in girocon unaOrmai accantonato Paolo e con un futuro incerto con Biagio,Galgani, che da poco aveva anche lasciato lo studio, oggi ha conosciuto un nuovo corteggiatore di nome Rosario, che fa il carrozziere e ha subito puntato la dama di Torino. Ad un certo punto, però, questo nuovo cavaliere si è rivolto ae le ha fatto un complimento dicendole che la trova ancora ...

