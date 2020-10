Prima di scrivere ‘smart working’ in un dpcm | bisognerebbe prima capire cos’è

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La differenza tra lavorare da casa e in smart working spiega come non si sia fatta chiarezza su come dovrà cambiare necessariamente il lavoro. Lo smart working è il lavoro agile, possibile in luoghi diversi e spesso in orari flessibili. Il lavoro da casa o telelavoro è strettamente vincolato a orari e a un luogo specifico. La differenza in questo momento potrebbe suonare come una mega presa in giro: se sono chiuso in casa, ben poca libertà mi viene data. Quindi, di conseguenza, quello che ci viene proposto come smart working è a tutti gli effetti telelavoro, normato da tempo e applicato abbondantemente. Ma siamo in smart working o in telelavoro? La nuova dimensione del lavoro pone domande imprenditoriali sull’effettiva produttività e sulla stabilità dei vari livelli di comando, controllo e gestione del personale. Indubbiamente lo ...