«Potremmo vedere sfilare i camion militari con le bare per le strade di Napoli» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Non dimentichiamo che questa è una guerra e anche se al momento ci sembra che le cose vadano ancora benino, far finta che non lo sia ci porterebbe al disastro. Non rendiamo vana la sofferenza dei mesi scorsi, altrimenti molto presto saremo costretti a vedere sfilare carri militari impegnati a trasportare altrove le bare dei nostri cari. Il Covid non lascia seconde occasioni, i nostri medici lo sanno bene”. É l’allarme che lancia Bruno Zuccarelli, vice presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. “Le notizie che arrivano dagli ospedali mi preoccupano molto. Una delle prime lezioni che mi sono state impartite in gioventù è stata che girare la testa dall’altra parte non serve a nulla, le malattie è bene scovarle sul nascere e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Non dimentichiamo che questa è una guerra e anche se al momento ci sembra che le cose vadano ancora benino, far finta che non lo sia ci porterebbe al disastro. Non rendiamo vana la sofferenza dei mesi scorsi, altrimenti molto presto saremo costretti acarriimpegnati a trasportare altrove ledei nostri cari. Il Covid non lascia seconde occasioni, i nostri medici lo sanno bene”. É l’allarme che lancia Bruno Zuccarelli, vice presidente dell’Ordine dei medici di. “Le notizie che arrivano dagli ospedali mi preoccupano molto. Una delle prime lezioni che mi sono state impartite in gioventù è stata che girare la testa dall’altra parte non serve a nulla, le malattie è bene scovarle sul nascere e ...

Il famoso coprifuoco sta vedendo la sua applicazione nelle regioni più colpite ... che dovrà essere compilato da tutti coloro che hanno dei motivi ben giustificati per poter lasciare la loro ...

