Lnd; approvato il bilancio | Sibilia conti in ordine

ANSA, - ROMA, 21 OTT - Il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, riunitosi a Roma, ha approvato all'unanimità il bilancio, che ha confermato la buona tenuta dei conti, subito dopo la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

LndCampania : RT @CosimoSibilia: La @LegaDilettanti conferma di avere un bilancio sano e in positivo, nonostante le ingenti risorse immesse sul territori… - CosimoSibilia : La @LegaDilettanti conferma di avere un bilancio sano e in positivo, nonostante le ingenti risorse immesse sul terr… - LegaDilettanti : ??Il commento del presidente @CosimoSibilia: '“Conti ok, grazie a oculatezza e visione” -

