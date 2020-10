I contagi galoppano Caos e lockdown? Speranza | State a casa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da un lato il governo centrale, dall'altro le Regioni. Il rischio di "scatti in avanti" degli enti locali, ormai è una certezza. In principio fu Vincenzo De Luca, con la chiusura delle scuole in presenza e l'attivazione della didattica a distanza. E, nonostante le polemiche, nazionali e locali (per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commesso "molti gravi errori"), lo 'Sceriffo' ha deciso di proseguire con la linea del pugno di ferro, annuncia di aver deciso di "chiudere tutto" dalle ore 23 alle 5, a partire da venerdì prossimo. Non solo, perché è vero che da lunedì riaprirà le scuole elementari della regione, non sarà possibile spostarsi tra le cinque province della Campania, se non per motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali. Con tanto di ritorno in campo della ...