DIRETTA Vuelta a España 2020, tappa di oggi LIVE: 1’35” di vantaggio per Wellens. Gruppo a 6? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 16.12 Wellens ha scollinato con 1’36” sui suoi inseguitori. 16.09 Siamo a 65 chilometri al traguardo. Wellens ha 1’27” su Aranburu, Hivert, Armirail e Serrano. Gruppo guidato dalla Jumbo-Visma a 5’49”. 16.06 Un chilometro allo scollinamento. Wellens ha ben 1’13” di vantaggio. Il GPM del Puerto de Urbasa è ormai suo. 16.02 Siamo a 4 chilometri dalla vetta e Wellens ha addirittura 53″ sui suoi inseguitori, mentre il Gruppo è a 5′ di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 16.12ha scollinato con 1’36” sui suoi inseguitori. 16.09 Siamo a 65 chilometri al traguardo.ha 1’27” su Aranburu, Hivert, Armirail e Serrano.guidato dalla Jumbo-Visma a 5’49”. 16.06 Un chilometro allo scollinamento.ha ben 1’13” di. Il GPM del Puerto de Urbasa è ormai suo. 16.02 Siamo a 4 chilometri dalla vetta eha addirittura 53″ sui suoi inseguitori, mentre ilè a 5′ di ...

zazoomblog : DIRETTA Vuelta a España 2020 tappa di oggi LIVE: in cinque in fuga il gruppo li tiene nel mirino - #DIRETTA… - zazoomblog : DIRETTA Vuelta a España 2020 tappa di oggi LIVE: parititi! Roglic e Carapaz pronti alla sfida sull’Alto de San Migu… - Pall_Gonfiato : Vuelta a Espana 2020, dove vederla in streaming gratis e diretta tv -