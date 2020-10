Deal With It una oasi di sorrisi per ritrovare l’allegria sul divano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ proprio un piccolo gioiellino Deal With It e ci spiace davvero tanto che probabilmente nei prossimi mesi non se ne potrà registrare una nuova edizione, a causa delle restrizioni imposte per prevenire il covid 19. Ma il programma in onda sul Nove in access prime time è davvero una piccola oasi in mezzo a gente urlante, politici che dicono sempre le stesse cose, inchieste varie ed eventuali e noia totale. E’ un momento di leggerezza per tutta la famiglia, anche se a volte gli scherzi sono vietati ai minori di 14 anni. Alcuni episodi sono davvero esilaranti, altri un po’ meno ma la mission del programma viene rispettata: distrae, fa sorridere, rallegra lo spirito prima di andare a letto. E’ quello che ci serve mentre siamo sul divano dopo cena, o mentre stiamo appunto cenando. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ proprio un piccolo gioiellinoIt e ci spiace davvero tanto che probabilmente nei prossimi mesi non se ne potrà registrare una nuova edizione, a causa delle restrizioni imposte per prevenire il covid 19. Ma il programma in onda sul Nove in access prime time è davvero una piccolain mezzo a gente urlante, politici che dicono sempre le stesse cose, inchieste varie ed eventuali e noia totale. E’ un momento di leggerezza per tutta la famiglia, anche se a volte gli scherzi sono vietati ai minori di 14 anni. Alcuni episodi sono davvero esilaranti, altri un po’ meno ma la mission del programma viene rispettata: distrae, fa sorridere, rallegra lo spirito prima di andare a letto. E’ quello che ci serve mentre siamo suldopo cena, o mentre stiamo appunto cenando. ...

Da quel dicembre del 2015 gli europei hanno fatto grandi passi avanti lanciando, con la nuova Commissione di Ursula von der Leyen, il Green Deal, che si prefigge di fare dell’Europa il primo ...

Amministrative 2021. Rimini ha il primo candidato sindaco: Mario Erbetta

Amici dell'Avanti. Una terza via autonomista ' la definisce Erbetta parlando della necessità per Rimini di un 'new deal' lontano dalla destra, ' dilaniato dalle faide interne tra partiti e all'interno ...

