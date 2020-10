Chiara Ferragni e Fedez diventano ambasciatori di Conte Ecco perché la strategia è giusta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ho sentito la notizia per la prima volta grazie a La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Nella puntata del 18 ottobre Cruciani ironizzava sul “nuovo portavoce del Governo”,. A questo punto faceva sentire un audio. Era l’audio di una Instagram Story dello stessoche raccontava un episodio inaspettato. Il Premier Giuseppeera entrato in contatto con lui e la moglie,, per chiedere il loro supporto nel sensibilizzare i giovani sull’utilizzo della mascherina. All’inizio si pensava fosse un fake. Invece era tutto vero. Ingenuamente mi è venuto da sorridere. Ho pensato a quanto fosse debole un governo che doveva avvalersi di due influencer per diffondere un messaggio a reti unificate su un tema ...