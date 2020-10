Caloia, una nuova stella azzurra (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Angela Caloia, prima convocazione per lei con la nazionale maggiore – Photo Credits: Getty ImagesPredestinata. Un termine forse utilizzato fin troppo spesso che in questo caso, però, sembra quello più adatto. È questa l’etichetta che si porta dietro già da un po’ Angela Caloia, astro nascente del calcio italiano che figura tra le ultime convocazioni del ct Milena Bertolini per la delicatissima e decisiva sfida delle azzurre alla Danimarca per la qualificazione ai prossimi Europei. Angela Caloia, un’americana dal cuore azzurro Angela Caloia nasce a Washington nel dicembre 2001 da genitori italiani, la madre di Legnago e il padre di Milano, entrambi negli Stati Uniti per ragioni di lavoro. Ogni anno però, in occasione dell’estate, la famiglia si sposta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Angela, prima convocazione per lei con la nazionale maggiore – Photo Credits: Getty ImagesPredestinata. Un termine forse utilizzato fin troppo spesso che in questo caso, però, sembra quello più adatto. È questa l’etichetta che si porta dietro già da un po’ Angela, astro nascente del calcio italiano che figura tra le ultime convocazioni del ct Milena Bertolini per la delicatissima e decisiva sfida delle azzurre alla Danimarca per la qualificazione ai prossimi Europei. Angela, un’americana dal cuore azzurro Angelanasce a Washington nel dicembre 2001 da genitori italiani, la madre di Legnago e il padre di Milano, entrambi negli Stati Uniti per ragioni di lavoro. Ogni anno però, in occasione dell’estate, la famiglia si sposta ...

