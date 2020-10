Auto elettriche, sono veramente a impatto zero sull’ambiente? Il nodo delle batterie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le Auto 100% elettriche sono a emissioni zero e contribuiranno a rendere neutra l’impronta di carbonio generata dal mondo dei trasporti. Già. Ma è davvero così? In realtà il ruolo dell’Automobile in tema di impatto ambientale è abbastanza limitato: basti pensare che l’UE è responsabile del 10% delle emissioni mondiali di gas serra, di cui quelle derivanti dai trasporti ammontano a circa un quarto, cioè appena il 2,5% delle emissioni globali di CO2. Numeri che rischiano di trasformare la crociata pro elettrificazione in una battaglia contro i mulini a vento a spese dei già tartassati Automobilisti. Anche perché se l’energia con cui si alimentano le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le100%a emissionie contribuiranno a rendere neutra l’impronta di carbonio generata dal mondo dei trasporti. Già. Ma è davvero così? In realtà il ruolo dell’mobile in tema diambientale è abbastanza limitato: basti pensare che l’UE è responsabile del 10%emissioni mondiali di gas serra, di cui quelle derivanti dai trasporti ammontano a circa un quarto, cioè appena il 2,5%emissioni globali di CO2. Numeri che rischiano di trasformare la crociata pro elettrificazione in una battaglia contro i mulini a vento a spese dei già tartassatimobilisti. Anche perché se l’energia con cui si alimentano le ...

disinformatico : Dicevamo, i prezzi delle auto elettriche scenderanno? No, scendono già: 10.000 euro per la Dacia Spring Electric… - AM_Porta : @KersevanRoberto @Giulio_Firenze Da quando 'i sogni fanno danni'? Sono i fatti che fanno danni!!! Le omissioni, i v… - videomotorsIT : Renault CMF-EV: una piattaforma per le elettriche // - H24Parioli : Al Flaminio è pronta una nuova stazione di ricarica per auto elettriche - - Notiziedi_it : Taxi sharing pronto al debutto. Area C, solo auto elettriche nel 2030 -