Stefano Cucchi: nel cuore di Roma una targa e un albero in suo onore (Di martedì 20 ottobre 2020) Le opere in memoria di Stefano Cucchi sono state volute dal Comitato del Memorial e dal II Municipio di Roma. Ecco dove sono state realizzate Fonte Facebook – Fuori dal GreggeSono passati quasi 11 anni dalla tragica morte di Stefano Cucchi, venuto a mancare in carcere dopo essere stato fermato dai carabinieri. In tutto questo tempo sono stati molteplici i depistaggi, le bugie e i documenti nascosti, che hanno reso il caso ancor più misterioso ed intricato. Per rendere omaggio alla sua memoria il II Municipio di Roma ha deciso di dedicargli delle opere semplici e al tempo stesso significative in un luogo importante e speciale per la cultura della città Eterna. LEGGI ANCHE >>> Caso Stefano Cucchi, ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Le opere in memoria disono state volute dal Comitato del Memorial e dal II Municipio di. Ecco dove sono state realizzate Fonte Facebook – Fuori dal GreggeSono passati quasi 11 anni dalla tragica morte di, venuto a mancare in carcere dopo essere stato fermato dai carabinieri. In tutto questo tempo sono stati molteplici i depistaggi, le bugie e i documenti nascosti, che hanno reso il caso ancor più misterioso ed intricato. Per rendere omaggio alla sua memoria il II Municipio diha deciso di dedicargli delle opere semplici e al tempo stesso significative in un luogo importante e speciale per la cultura della città Eterna. LEGGI ANCHE >>> Caso, ...

Carmela_oltre : RT @AlekosPrete: Una targa e un ulivo per Stefano Cucchi nel piazzale Aldo Moro vicino alla @SapienzaRoma. @CucchiOnlus - maximone816 : RT @AlekosPrete: Una targa e un ulivo per Stefano Cucchi nel piazzale Aldo Moro vicino alla @SapienzaRoma. @CucchiOnlus - GerriLiu5 : RT @BeppeGiulietti: - BeppeGiulietti : RT @AlekosPrete: Una targa e un ulivo per Stefano Cucchi nel piazzale Aldo Moro vicino alla @SapienzaRoma. @CucchiOnlus - MARCOTOMBESI2 : RT @AlekosPrete: Una targa e un ulivo per Stefano Cucchi nel piazzale Aldo Moro vicino alla @SapienzaRoma. @CucchiOnlus -