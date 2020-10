Recovery fund e Stimulus package: due finanziamenti anticrisi. Ma per me solo uno vale (Di martedì 20 ottobre 2020) Il quesito posto nel titolo è puramente teorico, dato che il governo americano ha già deliberato in primavera un primo giro di “Stimulus” di 2.200 miliardi di dollari, approvato all’unanimità da entrambe le Camere Usa, subito firmato in legge da Donald Trump il 27 marzo scorso e distribuito “a pioggia” (in gran parte) per un sostegno generalizzato dell’economia avendone ottenuto subito un risultato incoraggiante sul piano dell’efficacia (vedasi tabella allegata). Ma già alla fine di aprile quel massiccio provvedimento, quasi triplo di quello concesso nel 2008 dopo il crollo di Borsa, appariva insufficiente e chiamava nuove risorse a sostegno di una economia improvvisamente bloccata dalla crescita “geometrica” dei contagi e dalla paura per la fila di bare che si accumulavano sui prati dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Il quesito posto nel titolo è puramente teorico, dato che il governo americano ha già deliberato in primavera un primo giro di “” di 2.200 miliardi di dollari, approvato all’unanimità da entrambe le Camere Usa, subito firmato in legge da Donald Trump il 27 marzo scorso e distribuito “a pioggia” (in gran parte) per un sostegno generalizzato dell’economia avendone ottenuto subito un risultato incoraggiante sul piano dell’efficacia (vedasi tabella allegata). Ma già alla fine di aprile quel massiccio provvedimento, quasi triplo di quello concesso nel 2008 dopo il crollo di Borsa, appariva insufficiente e chiamava nuove risorse a sostegno di una economia improvvisamente bloccata dalla crescita “geometrica” dei contagi e dalla paura per la fila di bare che si accumulavano sui prati dei ...

borghi_claudio : ****** BREAKING NEWS ****** LA SPAGNA RIFIUTA I PRESTITI DEL RECOVERY FUND - HuffPostItalia : Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund - borghi_claudio : @maurizioft @sarabanda_ Infatti i prestiti del recovery fund non vanno assolutamente presi. - StartMagNews : RT @live_dom: Perché la Spagna pensa di non ricorrere ai prestiti del Recovery fund - f_angelucci : Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund ... questo credito a buon mercato… -