Pierpaolo Pretelli scioccato, tutta colpa della Gregoraci: “Mi è crollato il mondo addosso” (Di martedì 20 ottobre 2020) L’amicizia speciale tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembra essere giunta al capolinea: dopo la diretta di ieri, 19 ottobre, del Grande Fratello Vip, i due hanno pesantemente discusso. Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha iniziato a far chiacchierare fin dalle prime settimane nella casa del Grande Fratello Vip. Se lui, però, … L'articolo Pierpaolo Pretelli scioccato, tutta colpa della Gregoraci: “Mi è crollato il mondo addosso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) L’amicizia speciale traed Elisabettasembra essere giunta al capolinea: dopo la diretta di ieri, 19 ottobre, del Grande Fratello Vip, i due hanno pesantemente discusso. Il rapporto tra Elisabettaha iniziato a far chiacchierare fin dalle prime settimane nella casa del Grande Fratello Vip. Se lui, però, … L'articolo: “Mi èiladdosso” proviene da www.meteoweek.com.

Unf_Tweet : - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, aspro confronto nella notte tra #ElisabettaGregoraci e #PierpaoloPretelli: lei lo manda a quel paese, l… - StraNotizie : Elisabetta Gregoraci nella notte sbotta contro Pierpaolo Pretelli - Fra15088802 : RT @lelenucc: Allegria Olio su tela, 2020 Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini. #GFVIP - tizianasullalun : #Pretelli non ha speranza. Lui convinto che lei pianga per la loro litigata. Lei che piange, in realtà, perché ha f… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli: "Forse ti è arrivato qualcosa, l'energia che ci ho messo" Grande Fratello Nervi tesi per Elisabetta Gregoraci che ci scaglia contro Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo abbia iniziato a chiederle del famoso gesto. Avrete preferito un abbraccio, una parola dolce visto che comunque rischia di lasciare la casa e non ha apprezzato quello che è stato il ...

Elisabetta Gregoraci: “Non ho una storia con Piero Barone de Il Volo. Ma c’è Stefano…”

Mentre dentro Pierpaolo Pretelli continua a provarci e a corteggiarla, lei sembra sempre più distante. Incalzata dalle domande di Signorini la Gregoraci ha detto: “Sono rivolti al fuori, non a una ...

Pierpaolo abbia iniziato a chiederle del famoso gesto. Avrete preferito un abbraccio, una parola dolce visto che comunque rischia di lasciare la casa e non ha apprezzato quello che è stato il ...Mentre dentro Pierpaolo Pretelli continua a provarci e a corteggiarla, lei sembra sempre più distante. Incalzata dalle domande di Signorini la Gregoraci ha detto: “Sono rivolti al fuori, non a una ...