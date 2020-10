Perché, dopo mesi di ascesa, la popolarità di Conte è in calo (Di martedì 20 ottobre 2020) La figura di Giuseppe Conte, che da inizio emergenza ha collezionato sempre più consensi e ammirazione presso i cittadini, per la prima volta da inizio pandemia perde colpi. I dubbi dei cittadini emergono tutti insieme, ora che il premier è in un momento molto delicato nella gestione della situazione Covid e che sta prendendo una serie di decisionContei che faranno la differenza. La cosiddetta seconda ondata ormai è qui e Conte si trova alle strette tra opinione pubblica, alleati di governo e opposizione. LEGGI ANCHE >>> La strategia di Conte: chiedere a Fedez le stories per far indossare le mascherine agli italiani Popolarità Conte: «Non sembra convincere più i cittadini» Secondo il report che accompagna lo studio in questione la narrazione di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) La figura di Giuseppe, che da inizio emergenza ha collezionato sempre più consensi e ammirazione presso i cittadini, per la prima volta da inizio pandemia perde colpi. I dubbi dei cittadini emergono tutti insieme, ora che il premier è in un momento molto delicato nella gestione della situazione Covid e che sta prendendo una serie di decisioni che faranno la differenza. La cosiddetta seconda ondata ormai è qui esi trova alle strette tra opinione pubblica, alleati di governo e opposizione. LEGGI ANCHE >>> La strategia di: chiedere a Fedez le stories per far indossare le mascherine agli italiani Popolarità: «Non sembra convincere più i cittadini» Secondo il report che accompagna lo studio in questione la narrazione di ...

LucaBizzarri : Chissà se dopo il DPCM di ieri adesso il Ministro @robersperanza potrà rispondere alla domanda: perché un decreto c… - borghi_claudio : E dopo i fegati a sinistra ecco quelli a destra. Incredibilmente la verità è diventata LA TESI DI BORGHI ?? Voi c… - team_world : C'è chi si taglia I CAPELLI dopo la fine di un amore, per cambiare look, per dare 'un taglio' con il passato, perch… - mariobianchi18 : Il #20ottobre 1965 Yesterday dei #Beatles riceve il Disco d'oro dopo che in soli 37 giorni ha venduto più di un mln… - TommyBoTheGreat : RT @borghi_claudio: E dopo i fegati a sinistra ecco quelli a destra. Incredibilmente la verità è diventata LA TESI DI BORGHI ?? Voi capit… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dopo Perché il coprifuoco in Lombardia è solo l'inizio (e quali altre regioni la seguiranno presto) Today.it