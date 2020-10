Legge di Bilancio 2021, pronti 40 miliardi: ecco tutte le misure (Di martedì 20 ottobre 2020) Una manovra da 40 miliardi, quella contenuta nella Legge di Bilancio 2021, che introdurrà diverse novità fiscali. Vediamo quali. Dall’ex bonus Renzi in busta paga all’assegno unico per le famiglie; dalla fiscalità di vantaggio per il Sud e per i giovani alla Riscossione che ripartirà nel 2021. Le novità contenute nella Legge di Bilancio 2021 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Una manovra da 40, quella contenuta nelladi, che introdurrà diverse novità fiscali. Vediamo quali. Dall’ex bonus Renzi in busta paga all’assegno unico per le famiglie; dalla fiscalità di vantaggio per il Sud e per i giovani alla Riscossione che ripartirà nel. Le novità contenute nelladi… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Mov5Stelle : In legge di bilancio entrano 25mila assunzioni sul sostegno finanziate con uno stanziamento di 1,2 mld a regime. Un… - marcodimaio : A un anno dalla Leopolda, l’assegno universale per ogni figlio entra in legge di bilancio e dal 1 luglio 2021 sarà… - marcodimaio : Primo via libera del governo alla Legge di bilancio 20/21: 40 miliardi da investire in sanità, scuola, lavoro e inf… - MaurizioMa : RT @enricomborrelli: #rassegnastampa ??? + 400 milioni di euro per il #Serviziocivile nello schema della Legge di Bilancio. La mia intervist… - moneypuntoit : ?? Superbonus 110%, la proroga ci sarà? Tutte le novità in arrivo ?? -

Legge di Bilancio 2021: 3 miliardi per l'assegno unico alle famiglie da 50 a 250 euro al mese

